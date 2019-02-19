Hakkari'de Oryeta Sarkıt Mağarası'na Yürüyüş

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Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, doğa yürüyüşü etkinliğinde Oryeta Sarkıt Mağarası'nı gezdi.Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) iş birliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.Dernek binası önünde bir araya gelen, aralarında öğretmen, sağlıkçı ve avukatların da bulunduğu dağcı ve doğasever grup, araçlarla Çukurca kara yolundaki Geçitli köyüne gitti.Grup üyeleri 3 saatlik yürüyüşün ardından mağaranın bulunduğu alana ulaştı.İçinde sarkıt, dikit ve farklı şekillerin bulunduğu mağarayı gezen gruptakiler, burada fotoğraf çekti.TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, yaptığı açıklamada, dernek üyeleri ve doğaseverlerin talebi üzerine söz konusu bölgeye yürüyüş düzenlediklerini söyledi.Yorucu tırmanışın ardından Oryeta Sarkıt Mağarası'na ulaştıklarını belirten Ertunç, "Mağarada incelemelerde bulunduk, fotoğraf çektik. Yorucu bir etkinlik oldu. Katılımcılar mağarayı çok beğendi. Doğa harikası bir yer." diye konuştu.