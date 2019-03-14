14 Mart 2019, 16:09
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Hakkari'de Patlayıcı ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, el bombası, 11 kilogram patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 3 sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 büyük pil ele geçirildi.

Patlayıcılar imha edildi. PKK, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA