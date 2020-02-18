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Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

HAKKARİ merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:44Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

HAKKARİ merkez, , Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

'de, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren il emniyet müdürlüğü ekipleri, terör olaylarının önlenmesi amacıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım yataklık yapanlara operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, Yüksekova ilçesinde 10, Şemdinli ilçesinde 5, Çukurca'da ise 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği de ele geçirildi.



Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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