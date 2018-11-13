13 Kasım 2018, 17:01
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Hakkari'de PKK'lı Teröristlerden Füze Saldırısı: 3 İşçi Yaralandı

Hakkari

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere  PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

- Hakkari
13 Kasım 2018 Salı 17:01