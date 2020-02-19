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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

19.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:34Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında tespit edilen sığınakta, AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve telsiz ele geçirildi.

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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