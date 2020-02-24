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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

24.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:48Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildi.
Yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 şarjör ile 59 fişek, 4 RPG-7 antitank mühimmatı ve 2 RPG-7 sevk fişeği bulundu.

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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