Hakkari'de PKK'nın Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

HAKKARİ'de, polis ve jandarmanın terör örgütü PKK
'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar, Kalaşnikof
piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Hakkari
İl Jandarma
Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Kavaklı
köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 doçka silahı, 1 doçka sehpası, 200 doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirirken, Yüksekova
ilçesi Bağdaş Köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise tespit edilen sığınakta yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, Kalaşnikof şarjörü, 9 Kalaşnikof fişeği, 323 PKM makineli tüfeğe ait fişek ve 1 küçük tüp ele geçirildi.
- Hakkari
Kalaşnikof,PKK,Hakkari
16 Aralık 2018 Pazar 09:39