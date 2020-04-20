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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildiHAKKARİ'de, polis ve jandarmanın Kavaklı köyü Karanlıkdağ bölgesinde yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait silah, silahlara ait fişek, doçka muhimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

20.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:33
Hakkari 'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'de, polis ve jandarmanın Kavaklı köyü Karanlıkdağ bölgesinde yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait silah, silahlara ait fişek, doçka muhimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda tespit edilen terör örgütne ait sığınak ve mağaralarda, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği şarjörü, 60 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği fişeği, 486 adet doçka mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. Hakkari’de PKK’nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, PKK, Güncel
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