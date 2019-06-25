25.06.2019 18:19
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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde, 4 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi. Bölgede yapılan aramada; silah, bomba ve yaşam malzemesi bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda; Yüksekova'ya bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ile Pirinin ve Şemdinli'nin Tuğlu bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada; 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 taarruz tipi el bombası, 2 savunma tipi el bombası, 18 şarjör, 1 termal kamera, 1 gündüz el dürbünü, 4 termal şemsiye, 4 hücum yeleği ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Yüksekova , Hakkari , PKK , Güncel

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