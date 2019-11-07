Haberler » 3. Sayfa » Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

07.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:00 Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Kasım 2019 günü Çukurca ilçesi Taşbaşı köyü kırsal alanında ve Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde yapılan aramada; 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 20 adet fişek, 11 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet dinamit lokumu, 150 adet elektrikli fünye, 302 metre infilaklı fitil, 500 metre bakır tel, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 adet akü ve pil bloğu, 8 adet tüp, 1 adet uyku tulumu ve çok sayıda çorap, 1'er adet taş kırıcı, lehim makinası, spiral, mutfak robotu, çeki halatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Çukurca, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20   Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
19:03   Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
18:55   Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
18:17   Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...
18:13   Suriyeli çocuklara oyuncak götüren tır alev alev yandı
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:46:23