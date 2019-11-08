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Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildiHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

08.11.2019 03:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:46 Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Kasım 2019 günü Çukurca ilçesi Taşbaşı köyü kırsal alanında ve Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde tespit edilen iki ayrı sığınak içerisinde yapılan aramada; 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 20 adet fişek, 11 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet dinamit lokumu, 150 adet elektrikli fünye, 302 metre infilaklı fitil, 500 metre bakır tel, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 adet akü ve pil bloğu, 8 adet tüp, 1 adet uyku tulumu ve çok sayıda çorap, 1'er adet taş kırıcı, lehim makinası, spiral, mutfak robotu, çeki halatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Çukurca, Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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