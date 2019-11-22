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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

22.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:08Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'nın Doğanlı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait, bixi marka makinalı tüfek, RPG-7 roketatar silahı, 7.65 mm susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 600 bixi mühimmatı, 200'lü bixi mayonu, 6 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 el bombası, 1 kara mayını, 6 roketatar sevk fişeği, el telsizi, el dürbünü, dörtlü pil bloğu, birer panço, mat ve uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirdi.



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Kaynak: DHA

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