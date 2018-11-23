Hakkari'de PKK'ya Ait Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Eski Çeşme
mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Operasyonda tespit edilen şüpheliler ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Çuvallardaki incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."
Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Yüksekova,PKK,Hakkari