Haberler » Güncel » Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haber

Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Hakkari'de polis ailelerinin katkılarıyla alınan mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

04.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:30Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği
'de polis ailelerinin katkılarıyla alınan mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, emniyet hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarının da yürütüldüğü belirtildi.
Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği kentte duyarlı polis eşleri ve aileleri tarafından toplanan yardımlarla alınan mamaların Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince hayvanlara ulaştırıldığı kaydedilen bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Polis Evi Hizmet Binamıza gelerek konaklamaya başlayan sevimli dostumuza da kulübesi hediye edilmiştir. Onların yaşamlarına katkı sağlamamız, yaşam haklarına saygı duymamız, uyum içinde yaşamamız gerektiğinin, onlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız."

Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
4.02.2020 15:03:45