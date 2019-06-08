Hakkari'de polis çocuklara "sürücü karnesi" dağıttı

Hakkari
'de polis ekipleri, uygulama noktasında durduğu araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" dağıttı.
İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında trafik kazalarının en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Medeni Sancar Kavşağı ile Depin kontrol noktasında durdurduğu araçlardaki çocuklara "sürücü seyahat karnesi" dağıttı, sürücüleri trafik kuralları uymaları konusunda uyardı.
Çocuklar ebeveynlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını bu karnelere yazacak.
Kaynak: AA
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