Haberler » Güncel » Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası - Haber

Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası

Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarının biriktirdikleri parayla aldıkları mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

04.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:44Hakkari'de polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası
'de polis eşleri ve çocuklarının biriktirdikleri parayla aldıkları mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

Kentte görev yapan polis eşleri ve çocukları, ağır geçen kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı.
Hayırseverlerin yardımlarıyla alınan mamalar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ve polis memurları tarafından Depin Kontrol Noktası'nın bulunduğu alandaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın zor şartlarıyla mücadele eden hayvanlara insanların sahip çıkması gerektiğini söyledi.
eşleri ve çocuklarının topladıkları parayla hayvanlar için mama aldıklarını anlatan Şimşek, "Mamalarımızı burada hayvanlara dağıttık. Bu uygulamayı bundan sonrada devam ettireceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizi sadece hizmet ettiğimiz toplum için değil aynı zamanda çevremizdeki varlıklar için de devam ettirmek istiyoruz. Eş ve çocuklarımız bu konuda bize katkı sağlıyorlar. Bunu zorlama ya da emir şeklinde değil içimizden gelen sosyal sorumluluk anlayışıyla yapıyoruz. Çünkü onlarında yardıma ihtiyaçları, yaşam hakları var. Yaşam haklarına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46 Ordu vali ve emniyet müdürünün binaya girişi - Haber
17:46 Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu - Haber
17:46 Mersinli tantuni ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:45 TEM, bakım çalışmaları için kapatılacak - Haber
17:41 İşte kayıp dağcıların son görüntüleri - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:48 Alternatif Bank konut kredi faizini 0,98'e indirdi
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
4.12.2019 17:48:20