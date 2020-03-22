Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de polis kontrol noktaları dezenfekte edildi - Haberler

Hakkari'de polis kontrol noktaları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında günde yüzlerce aracın geçtiği Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktasını tazyikli suyla yıkadı.

22.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:29
Hakkari'de polis kontrol noktaları dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında günde yüzlerce aracın geçtiği Hakkari- Van karayolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktasını tazyikli suyla yıkadı.

Türkiye 'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Hakkari'de de cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor. Hakkari Belediyesi yetkilileri, yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiğini belirterek, "Pandemi ilanından sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde 7/24 saat vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kentteki bütün iş yerleri denetlendi ve gerekli dezenfekte çalışmaları yapıldı. Kent merkezinde yol yıkama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İçme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallelere tankerlerle su taşınarak ihtiyaçları karşılanıyor. Halkın yoğun olarak kullandığı Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktası ve yolu tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Halkımızı gerekmedikçe evlerinde çıkmamaya davet ediyoruz" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Hakkari, Polis, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kavak'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Dinar'dan kısa kısa - Haber HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi - Haber İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü - Haber Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading