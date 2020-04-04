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Hakkari'de polisten 20 yaş altına denetim

HAKKARİ'de polis ekipleri, dün akşam sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulama yaptı.

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:09
Hakkari'de polisten 20 yaş altına denetim

HAKKARİ'de polis ekipleri, dün akşam sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Tespit edilen bu yaş grubundakiler uyarılarak evlerine gönderildi.

Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, daha önce 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altına da getirildi. Hakkari 'de bugün, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis ekipleri özellikle gençleri durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olanlar, uyarılarak evlerine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Polis, Güncel
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