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Hakkari'de polisten Engelliler Günü etkinliği

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle etkinlik düzenleyerek, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla biraraya geldi.

03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02Hakkari'de polisten Engelliler Günü etkinliği

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Dünya Engeliler Günü nedeniyle etkinlik düzenleyerek, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla biraraya geldi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik ve TEM Şube müdürlükleri ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenledikleri etkinlik kapsamında Şehit Çetin Deniz İlk Okulu'nun özel eğitim sınıfında öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfta çeşitli etkinlikler düzenleneyen ekipler, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında polisler, öğrencilerle birlikte Valilik hizmet binasında bulunan 'Kanka Polis Mağazası'na gelerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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