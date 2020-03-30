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Hakkari'de safran ve trüf mantarı ele geçirildi

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda safran ve trüf mantarı ele geçirildi.

30.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:05
Hakkari'de safran ve trüf mantarı ele geçirildi
Hakkari 'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda safran ve trüf mantarı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-26 Mart 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 16 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 24 adet akıllı cep telefonu, 14 kilogram trüf mantarı ve 8 kilogram safran bitkisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 7 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet işlem yapılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Polis, 3. Sayfa
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