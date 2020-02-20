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Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

20.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:36Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri gözetiminde yapılan ve onlarca gencin katıldığı turnuva oldukça çekişmeli geçti. 2020 okul sporları kapsamında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yapılan kız ve erkekler il birinciliği müsabakasında dereceye giren takımların Türkiye turnuvasında Hakkari'yi temsil edeceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve şube müdürlerinin verdiği ödüllerden sonra turnuva sona erdi. - HAKKARİ

Mustafa Özdemir, Türkiye, Hakkari, Spor

Kaynak: İHA

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