Hakkari'de Seçimi Kazananlar Belli Oldu

Hakkari
'de yapılan seçimlerde il belediye başkanlığını Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) kazanırken, AK Parti
ise 3 ilçe ve 3 beldede galip geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan adaylar ve partiler belli olmaya başladı. Buna göre HDP'nin Hakkari Belediyesi eş başkan adayları Cihan Kahraman ve Seher Kadiroğlu Ataş
ile Yüksekova
Belediyesi eş başkan adayları Remziye Yaşar
ve İrfan Sarı
kazandı.
AK Parti 3 ilçeyi kazandı
AK Parti, HDP'nin elinde olan ve kayyumun atandığı Çukurca
'yı Ensar Dündar
ile Şemdinli
'yi ise aday gösterdiği Tahir Saklı
'yla kazanırken, elindeki Derecik
ilçesini ise mevcut başkan Ekrem Çetinkaya
ile yeniden kazandı.
AK Parti'nin Durankaya
adayı İsmail Demirci
, Yüksekova Büyükçiftlik
adayı Rüştü Zeydan ve Esendere
beldesi adayı Dırbaz Büyüksu
da oyların çoğunluğunu alarak, başkan seçildiler.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde AK Parti'nin oy oranı, bir önceki seçime göre arttı. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA