Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari
'de şehit güvenlik korucusu Şaban Özdemir
ve şehit kamu görevlisi Naci Çiftçi'nin aileleri ziyaret edildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlilerinden oluşan ekip, şehit güvenlik korucusu Özdemir ve şehit kamu görevlisi Çiftçi'nin ailelerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Ekip, beraberinde götürdüğü hediyeleri ailelere takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, yetkililere teşekkür etti.
Hakkari, Güncel
Kaynak: AA