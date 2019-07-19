Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de şehit asker için tören

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.

19.07.2019 18:40
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.
Şehit Ünal'ın naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Ünal'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Konya'ya uğurlandı.
Törene, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Hakkari'de şehit asker için tören
Kaynak: AA
Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:19   Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
19:15   Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
19:13   İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (2)
19:13   Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş
19:11   Milletvekili Tutdere çiftçilerin borçlarını konuştu
19:11   Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin adı verildi
19:11   DHA DIŞ -KAHRAMANLAR 45 YİL SONRA O TEPEDE BİR ARAYA GELDİ - EK