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Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

09.09.2019 11:40
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Şehit Sarı'nın naaşı, memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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