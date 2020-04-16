Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

16.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:17
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa 'ya uğurlandı.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet başsavcısı İsmet Çıbnar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, asker ve polis katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Şehit Uzman Çavuş'un Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Durhan yapılan dualarla memleketine uğurlandı. Helikopterle Yüksekova Sehahattin Eyyubi Havilimanına götürülen Durhan, buradan da uçakla memleketi Manisa'ya uğurladı.

Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Piyade, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: Sahibi tedaviye alınan köpek, hastane önünde bekliyor - Haber 13:48: Mudanya Belediyesi, 23 Nisanı evlere taşıyor - Haber 13:48: Akdeniz Üniversitesi'nden öğrencilerine internet desteği - Haber 13:48: Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı - Haber 13:48: Taşeron işçiler İBB önünde eylem yaptı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi