Hakkari'de şehit askerler için tören

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma
Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait
Barış'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Buradaki tören sonrasında şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'na getirildi.
Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana
, Barış'ın naaşı da Şırnak
'a gönderildi.
Törene, Vali İdris Akbıyık, Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Neşe Kıyar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Kaynak: AA
Güncel