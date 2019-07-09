09.07.2019 20:37
Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun, Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helitoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Buradaki programın ardından şehit Kargın'ın naaşı Muğla'ya, şehit Mertoğlu'nun naaşı da Burdur'a uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, bazı siyasi partilerden temsilciler, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Kaynak: AA
Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:12   - Dünyanın En Ağır Dev Panda İkizleri Doğdu- Kung Fu Panda'nın İkizleri Dünyaya Geldi
21:12   Husilerden "yıllarca yetecek İHA stokuna sahibiz" açıklaması
21:12   Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası
21:10   Pakistan'da televizyon sunucusuna silahlı saldırı
21:10   Pendik'teki trafik magandalarına 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
21:09   Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası (2)
21:08   PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARINA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ