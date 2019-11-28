Haberler » Güncel » Hakkari'de şehit olan askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi - Haber

Hakkari'de şehit olan askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

28.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:22Hakkari'de şehit olan askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) şehadet haberi, memleketi 'nın ilçesindeki ailesine ulaştı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, şehidin babası Ünlen Çabuk'a oğlunun şehadet haberini, boyacılık yaptığı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta iletti.
Daha sonra şehidin Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevine giden Gürçam ve yetkililer, burada aileyle de bir araya geldi.
Şehit Çabuk'un babaevine, belediye ekiplerince Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Geçen sene göreve başlayan Çabuk'un bekar olduğu öğrenildi.

Hakkari, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Öğrenciler, okul koridorunu resimlerle süsledi
12:41 OYUNCU MEHMET ASLAN'IN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI...
12:38 Belediye başkanı taksici oldu direksiyona geçti
12:37 Bakan Kurum: "Termik santraller fiilen projelere başlamazsa Bakanlığımız, 6'ncı ayı müteakip 20 kat...
12:37 Düzce'de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı
12:02 Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 12:42:50