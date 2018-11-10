Hakkari'de Şehit Olan Askerlerimizin Kimlikleri Belli Oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit oldu. 7 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

ŞEHİT MENDUH ÇELİK

Şehit olan 7 askerden biri olan Topçu Er Menduh Çelik (20) acı haberi memleketi Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya gönderilecek.

Şehit Topçu Er Menduh Çelik

ŞEHİT YUSUF ÖNDER

Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.

Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Şehit Topçu Er Yusuf Önder

ŞEHİT İBRAHİM ÖZKUR

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'un Varto ilçesine ulaşırken, şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

Kudbettin-Hanım Özkur çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti.

1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.

Şehit Topçu Er İbrahim Özkur

ŞEHİT SAMET KAYMAKÇI

Şehit olan 7 askerden biri olan Gaziantepli asker Er Samet Kaymakçı'nın ailesine acı haber verildi.

Şehit Samet Kaymakçı'nın 10 aylık asker olduğu öğrenilirken, 4 kardeşi bulunduğu belirtildi.

Şehit Er Samet Kaymakçı

ŞEHİT MEHMET KAŞIK

Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.

Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık

ŞEHİT HALİL DAŞ

Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı.

'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi.

Topçu Uzman Çavuş Halil Daş

ŞEHİT MELİH SANCAR

Er Melih Sancar'ın şehadet haberi İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehit Melih Sancar'ın cenazesinin Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Er Melih Sancar