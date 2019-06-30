30.06.2019 11:19
Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de şehit olan Teğmenin acısı Didim'e düştü

Hakkari

Hakkari-Van karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari-Van karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.

28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari-Van karayolunun emniyetini almak amacıyla göreve giden Jandarma Asayiş komando ekipleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında Doğanlı Mezrasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teğmen Dolunay yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haber Didim'e bağlı Akbük mahallesinde ikamet eden Dolunay ailesine ulaştırıldı. Acı haberi alan ve Akbük'te esnaflık yapan Gürkan Dolunay, Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Teğmen'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İzmir Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Didim , Jandarma , Hakkari , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:22 Şanlıurfa'da evinin damından düşen kişi öldü
13:22 Hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi sahiller doldu
13:21 Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi
13:19 Berivan öğretmen Mutlu Sınıf Projesi ile öğrencileri okula bağladı
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...
13:18 Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor
13:18 Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor