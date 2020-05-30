Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora'nın ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

30.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:28
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve askeri yetkililer, şehidin Yolkonak beldesi Katipgölü Mahallesi'ndeki evine giderek baba Turan Bora'ya şehadet haberini verdi.
Belediye ekipleri, inşaat halindeki ev ve çevresini Türk bayraklarıyla donattı. Baba Bora, eve gelen yetkililer ve vatandaşların taziyelerini kabul etti. Turan Bora, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.
Öte yandan yaklaşık 6 ay önce Çukurca'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Uğur Bora'nın baba evinde bir süre istirahat ettikten sonra görevine döndüğü öğrenildi.
Uğur Bora'nın evli ve 2 yaşında kızı olduğu belirtildi. Hakkari’de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora’nın ailesine şehadet haberi verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Bora Füzesi, Hakkari, Niksar, Güncel, Haber

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