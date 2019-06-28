Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören

HAKKARİ Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığı'nda, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade
Onbaşı Mustafa Önlemeç için tören düzenlendi. Hakkari
Dağ Komando Tugayı'ndaki törene; Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in cenazesi, Isparta
'nın Yalvaç
ilçesine uğurlandı.
- Hakkari