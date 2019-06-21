21.06.2019 18:59
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Hakkari'de şehitler için kurban kesildi

Hakkari

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından, şehit olan güvenlik güçleri için kurban kesilip dua okundu.

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından, şehit olan güvenlik güçleri için kurban kesilip dua okundu. Kesilen kurban eti, kentte madi durumu iyi olmayanlara dağıtılacak.
Hakkari 'nin Biçer Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen kurban kesimi programına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık , İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve özel harekat personeli katıldı. Kurban kesiminin ardından şehit güvenlik güçleri için dua edildi. Kesilen kurbanın eti, Hakkari'de tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacak.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Hakkari , Güncel

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