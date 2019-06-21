21.06.2019 19:04
Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi

Hakkari

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesindeki programa Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık , İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve özel harekat polisleri katıldı.
Kurban kesiminin ardından şehitler ve görev başındaki güvenlik güçleri için dua edildi.
Kesilen kurbanın etinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Hakkari , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:25 Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı (2)
20:25 Trafik kazası: 5 yaralı
20:25 Bakanlıktan Bağdat'taki saldırıya kınama
20:25 Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi
20:24 Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu
20:22 SPOR Denizlispor, kaleci Tolgahan Acar'ı kadrosuna kattı
20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.