Hakkari'de Şehitleri Uğurlama Töreni

HAKKARİ (İHA) – Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni düzenlendi.
Hakurk bölgesindeki Kevet Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ile Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel şehit olmuştu. Şehit Çakır ile Temel için Hakkari
Dağ Komando
Tugayında uğurlama töreni yapıldı.
Vali İdris Akbıyık, Yüksekova
21. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Durum, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı ile Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoglu, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, MHP
İl Başkanı Fatih
Özbek, kurum amirleri, polis ve askeri personelin katıldığı tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz
tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketleri Kütahya
ve Gümüşhane
'ye uğurlanmak üzere ambulansla Van
'a gönderildi. - HAKKARİ
Irak, Hakurk, Hakkari, 3. Sayfa
Kaynak: İHA