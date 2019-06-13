Hakkari'de sertifika töreni

Kaynak: AA

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamasında Hakkari'de gerekli koşulları sağlayan okullara sertifikaları törenle verildi.Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, insan için en önemli şeyin sağlık olduğunu söyledi.Hakkari'de bütün okulların "Besleme Dostu Okul" ve "Beyaz Bayrak"a sahibi olması gerektiğini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:"Eğer ki bu ulaşılması gereken bir zorunluluksa bunu tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizle yapmamız gerekiyor. Dünyanın sağlık, eğitim, beslenme ve çevre konusunda belli standartları var. Öncelikle hedeflerimiz bu standartları yakalamaktır. Sertifika alan okullarımıza teşekkür ediyorum."İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise 2006 yılında "Beyaz Bayrak", 2010 yılında da "Beslenme Dostu Okul" projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.Projeler kapsamında 2018-2019 yılında 17 okul "Beslenme Dostu Okul" ve 36 okulun da "Beyaz Bayrak" sertifikası almaya hak kazandığını ifade eden Gür, "26 okulumuz da daha önce bu belgeye sahipti. 2018-2019 yılında başarı oranı yüzde 130 artarak beyaz bayraklı okul sayısı 62 olmuştur." dedi.Programa İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da katıldı.