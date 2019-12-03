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Hakkari'de silah kazasında şehit olan asker ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) şehadet haberi, Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine ulaştı.

03.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:40
'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) şehadet haberi, Konya'nın ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehidin Meydan Mahallesi'ndeki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Fatih Kadiroğlu, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Komutanı Binbaşı Emre Çapan, şehidin ailesine oğullarının şehadet haberini verdi.
Gözyaşı döken Ruziye Özmen ve babası Salih Özmen'i yakınları teselli etmeye çalıştı.
Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehidin anne ve babasının işitme engelli olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Hakkari'de silah kazasında şehit olan asker ailesine şehadet haberi verildi

Jandarma, Akşehir, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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