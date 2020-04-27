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Hakkari'de silah ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

27.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:54
Hakkari'de silah ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Derin Dere mevkiinde ve Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyonda toprağa gizlenmiş vaziyette; 1 adet sehpalı doçka makinalı silahı, 1 adet antitank roketatar düzenekli EYP (el yapımı patlayıcı), 1 adet basma düzenekli EYP (el yapımı patlayıcı), 2 adet 3 kilogramlık uzaktan kumandalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 5 adet fünye, 18 adet büyük pil, 1 adet akü, 194 metre kablo, 1 adet mayon kutusu ve boş mayon, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve silaha ait şarjör, 53 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet bixi mühimmatı, 5 adet sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemdinli, Derecik, Hakkari, 3. Sayfa, Haber
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