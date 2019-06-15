15.06.2019 12:36
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Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı

Hakkari

HAKKARİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan 3 aday, sınav merkezine alınmadı.

HAKKARİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan 3 aday, sınav merkezine alınmadı.
ÖSYM tarafından düzenlenen bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, saat 10.15'te başladı. Hakkari'de de adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Öğrenciler sınav heyecanını yaşarken, aileleri de çocuklarının sınava gireceği okul önlerinde dua etti. Saat 10.00'dan sonra adayların içeriye girişi yapılmazken, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sümbül Anadolu Lisesi'nde sınava girecek 3 aday, geç kaldıkları için içeri alınmadı.


- Hakkari
Kaynak: DHA
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