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Hakkari'de sokak hayvanları emin ellerde

Hakkari Belediyesi, sokak hayvanları konusunda önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

25.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:14Hakkari'de sokak hayvanları emin ellerde
Hakkari Belediyesi, sokak hayvanları konusunda önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

Belediye veterinerleri, modern ameliyathane ve muayene odalarında sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yaparken, kısırlaştırma ameliyatları ve kuduz aşısı hizmetlerini de aksamadan yerine getiriyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarına gerekli özeni göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Hayvanların kuduz aşıları, kısırlaştırma ameliyatları ile paraziter tedavileri yapılıyor. Çeşitli biçimlerde yaralanmış hayvanlara da acil tıbbi müdahale ve cerrahi işlem yapılabiliyor. Isırma ve tırmalama vakalarında ise sokak hayvanları poliklinikte müşahede altına alınıyor. Hayvanlar, yasal sürecin ardından aşılanıp, kısırlaştırıldıktan sonra alındığı ortama geri bırakılıyor. Hakkari coğrafyası itibari büyük bir alanda konumlandığından, çok sayıda sokak hayvanı bulunuyor. Bizler de bunu göz önünde bulundurarak sokak hayvanlarına gerekli her türlü müdahaleyi sağlayacak bir donanıma sahibiz. Yaralanan hayvanlara acil müdahale yapabiliyoruz" dediler.

Kent merkezinde 30 kilometre mesafede bulunan Hakkari'nin Akçalı köyünde gelen bir ihbar üzerine ise belediye veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Derme çatma bir evde baygın halde bulunan sokak köpeği, büyük bir titizlikle battaniye içinde taşınarak veteriner aracına alındı. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen sokak hayvanının gerekli tedavisi Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından yapıldı.

Klinikte tedavi altına alınan sokak hayvanının kendine gelmesiyle birlikte yaşam alanına geri bırakıldığı öğrenildi. - HAKKARİ

Güncel

Kaynak: İHA

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