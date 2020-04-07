Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakkari'de sokak hayvanları emin ellerde

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokak hayvanlarına mama ve yiyecek desteği verdi.

07.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:14
Hakkari'de sokak hayvanları emin ellerde
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokak hayvanlarına mama ve yiyecek desteği verdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istenmişti. Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Sokak hayvanlarına yönelik her zaman rutin olarak sağlık taraması ve yem bırakma çalışmasını sürdürün Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan sahipsiz hayvanların barınaklarına mama ve yiyecek bıraktı. Hayvanların bulunduğu barınakları daha önceden dezenfekte eden veteriner ekipleri, barınaklara tek tek yiyecek bıraktılar.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, başıboş hayvanların beslenmesi için çalıştıklarını belirterek, "Son iki gündür İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda da rutin olarak yaptığımız işleri biraz daha sıklaştırarak, Hakkari il sınırları içersinde yaşayan bütün başıboş hayvanların beslenmesini daha da sıklıkla yapmaya başladık. Şu anda kentten 7 kilometre uzaklıkta ve yoğun popülasyonun olduğu bir bölgedeyiz. Şu anda beslenme çalışmalarımızı yaptık. Sabah akşam olmak üzere her gün burada rutin bir şekilde beslenme çalışmalarını yürütmekteyiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de sokak hayvanları emin ellerde - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: - Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:26: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber 11:26: Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Haber 11:26: Akdeniz'de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor - Haber 11:26: LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler