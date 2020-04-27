Hakkari'de sokak hayvanları unutulmadı
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına yem desteğinde de bulunuyor.
27.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:34
Kentin değişik noktalarında dezenfekte çalışmalarını yürüten veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin bulunduğu barınakları da dezenfekte ederek yiyecek bıraktı. Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan hayvan barınaklarını dezenfekte eden veteriner ekipleri, hayvanlarla da yakında ilgilendiler. Başıboş köpeklere yiyecek bırakan veteriner ekipleri, rutin olarak bu çalışmaları sürdürdüklerini belirttiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA