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Hakkari'de "sosyal medyada terör propagandası" operasyonu

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

20.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:48 Hakkari'de
'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını ve halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü, destekleyici paylaşım yaptıkları ve asılsız yaydıkları belirlenen 16 şüpheliyi tespit etti.
Söz konusu kişilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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