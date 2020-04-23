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Hakkari'de, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Hakkari'de, sosyal mesafeli 23 Nisan töreniHAKKARİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi.

23.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:53
Hakkari'de, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
HAKKARİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi.
Hakkari Valiliği binası önünde yapılan törene; İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Burhan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir ve İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, gerçekleştirildi.
Valilik önündeki törenin ardından Türk bayrakları ve balonlar ile donatılan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait araçlarla şehir merkezi ve mahalleler dolaşıldı. Ekip araçlarından 23 Nisan'ı evlerinde geçiren çocuklar için şarkılar çalındı. Balkon ve pencerelere çıkan çocuklar da müziklere eşlik etti. Hakkari’de, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Hakkari, Güncel , Haber
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