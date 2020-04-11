Hakkari'de, şüpheli araçta 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova- Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında kontroller yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Pars' yardımıyla arama yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 5 kilo 400 gram eroin ile 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.