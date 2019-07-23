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Hakkari'de "tarım ve insan" temalı fotoğraf sergisi

Hakkari'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "10. Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

23.07.2019 13:24
Hakkari'de
Hakkari'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "10. Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Valilik bahçesinde açılan sergide tarımın farklı dallarını konu alan fotoğraflar, katılımcıların beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını gerçekleştiren Vali İdris Akbıyık, sergide "Tarım ve İnsan" konulu yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığını söyledi.
Sergiyi gezerken insanların doğaya, hayvana, çevreye verdiği değeri, sevgiyi, muhabbeti gördüklerini aktaran Akbıyık, "Bu tür sergiler ilimizde de yapılan tarımsal birçok desteğin, faaliyetin, projenin gelişmesine de katkı sunacak." dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, sergiyi gezen Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirlerine fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Hakkari'de tarım ve insan temalı fotoğraf sergisi

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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