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Hakkari'de TDP ekipleri öğrencilere kitap dağıttı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

01.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:24Hakkari'de TDP ekipleri öğrencilere kitap dağıttı
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulunda kurs gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek kitap dağıttı.
TDP'nin girişimleriyle Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulunda da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.
Seminerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, katılımcılara sunum yaptı.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Al Bayrağın Gölgesi-3 Projesi kapsamında da 120 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu verildi.
Ekipler, öğretmen ve öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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