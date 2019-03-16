Hakkari'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçı

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek
Ortopedik Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 57-34 yendi.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubu'nda mücadele eden iki takımın karşılaşması Hakkari
Spor Salonu'nda oynandı.
Müsabaka öncesi Yeni Zelanda
'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmayı Sümbül Engelliler Spor Kulübü 57-34 kazandı.
Vali İdris Akbıyık, Hakkari temsilcisini aldığı galibiyetten dolayı kutladı.
Müsabakayı İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin
de izledi.
Güncel
Kaynak: AA