16 Mart 2019, 19:30
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Hakkari'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçı

Hakkari

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek Ortopedik Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 57-34 yendi.

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek Ortopedik Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 57-34 yendi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubu'nda mücadele eden iki takımın karşılaşması Hakkari Spor Salonu'nda oynandı.

Müsabaka öncesi Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı Sümbül Engelliler Spor Kulübü 57-34 kazandı.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari temsilcisini aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Müsabakayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin de izledi. Güncel
Kaynak: AA