Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

07.10.2019 17:25Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açımlamada, "İlimiz merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, farklı silahlara ait 277 adet fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32 İstanbul valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
20:31 İstanbul valiliği'nden yağış uyarısı
20:28 Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele
20:28 Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
20:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir...
20:22 Tacikistan Parlamentosu Başkanı Zuhurov Özbekistan'da
20:22 Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı